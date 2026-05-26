Sondrio aggressioni pregiudicati come clienti e alcol servito ai minori | bar chiuso per otto giorni
Nella mattinata di oggi, un bar nel centro di Sondrio è stato chiuso per otto giorni dalla Polizia di Stato. La decisione è arrivata dopo controlli che hanno riscontrato la presenza di pregiudicati tra i clienti e la somministrazione di alcol ai minori. Non sono stati segnalati incidenti o aggressioni specifiche, ma le autorità hanno deciso di intervenire con questa misura.
Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato di Sondrio ha disposto la chiusura di un bar del centro di Sondrio con sospensione della licenza per 8 giorni.Il provvedimento di chiusura è stato adottato dal Questore della Provincia di Sondrio Sabato Riccio, a seguito dei numerosi interventi del. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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