Sondrio aggressioni pregiudicati come clienti e alcol servito ai minori | bar chiuso per otto giorni

Notizia in breve

Nella mattinata di oggi, un bar nel centro di Sondrio è stato chiuso per otto giorni dalla Polizia di Stato. La decisione è arrivata dopo controlli che hanno riscontrato la presenza di pregiudicati tra i clienti e la somministrazione di alcol ai minori. Non sono stati segnalati incidenti o aggressioni specifiche, ma le autorità hanno deciso di intervenire con questa misura.