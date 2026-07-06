Treni stop per lavori a Firenze | l' Italia è divisa in due | Ritardi anche su linea alternativa

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 23 di domenica 5 luglio è iniziata l'interruzione del servizio tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella per lavori di manutenzione. La linea ferroviaria è stata sospesa, causando disagi ai passeggeri. La sospensione si estende anche alle tratte alternative, con ritardi e modifiche ai collegamenti. La situazione si prevede complicata per tutta la settimana.

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Si preannuncia una settimana complicata per i viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica 5 luglio l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento, si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive e bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione., L'interruzione divide di fatto in due l'Italia ed è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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