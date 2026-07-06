Alle 23 di domenica 5 luglio è iniziata l'interruzione del servizio tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella per lavori di manutenzione. La linea ferroviaria è stata sospesa, causando disagi ai passeggeri. La sospensione si estende anche alle tratte alternative, con ritardi e modifiche ai collegamenti. La situazione si prevede complicata per tutta la settimana.

Si preannuncia una settimana complicata per i viaggia in treno. È cominciato alle 23 di domenica 5 luglio l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento, si registrano disagi contenuti per i viaggiatori, con navette sostitutive e bus che trasportano i passeggeri da una parte all'altra della città e poter poi proseguire il viaggio, seppur con tempi di percorrenza allungati. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione., L'interruzione divide di fatto in due l'Italia ed è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte al Pino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Tgcom24.mediaset.it - Treni, stop per lavori a Firenze: l'Italia è divisa in due | Ritardi anche su linea alternativa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

2026-07-05 FIRENZE - STOP TRENI PER LAVORI A PONTE AL PINO, ITALIA SPEZZATA

Notizie e thread social correlati

Treni, Italia divisa in due per i lavori di Ponte al Pino a FirenzeI lavori per lo smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, interrompendo la circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di...

Lavori Ponte al Pino, Italia divisa in due. Treni e traffico a Firenze, la situazioneI lavori di smontaggio di Ponte al Pino a Firenze sono iniziati, causando l’interruzione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di...

Temi più discussi: Treni, stop al nodo di Firenze fino al 10 luglio: ecco cosa sapere; Treni, dal 5 al 10 luglio stop nel nodo di Firenze: fino a sei ore per Roma-Milano (deviata sulla tirrenica); Lavori Ponte al Pino, modifiche alla circolazione dei treni nel nodo di Firenze; Da oggi lo stop ai treni a Firenze e scioperi del comparto aereo.

Lavori al Ponte al Pino: stop ai treni a luglio. Attese ripercussioni per pendolari e mobilità in città x.com

Stop treni per lavori a ponte Firenze, Italia divisa in 2 ma disagi contenuti(ANSA) - FIRENZE, 06 LUG - Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella, con navette sostitutive e bu ... corrieredellosport.it

Stop ai treni a Firenze per lavori ma si guasta anche la linea alternativa, oltre 100 minuti di ritardiRitardi e disagi per un gusto sulla linea Tirrenica Pisa – Roma che in questi giorni è particolarmente affollata per l’instradamento dei convogli ... fanpage.it