In Italia, i lavori di sostituzione di un ponte a Firenze sono iniziati, dividendo il traffico ferroviario in due. Si registrano ulteriori ritardi causati da guasti a Milano e sulla linea Tirrenica. La settimana si presenta complicata per i viaggiatori, con disagi già previsti e problemi tecnici che aggravano la situazione. Tra lavori in corso e guasti, molte tratte sono soggette a modifiche e ritardi.

Tra disagi già previsti, guasti e inconvenienti tecnici è iniziata la settimana nera per chi viaggia in treno. I lavori per la sostituzione del cavalcavia di Ponte al Pino a Firenze dividono in due l’Italia con le già annunciate conseguenze per la circolazione dei treni dell’alta velocità a livello nazionale e gli incrementi dei tempi di viaggio fino a circa due ore e mezzo. A questi disagi – in pieno periodo di ferie ed esodo estivo – si è aggiunto oggi un guasto alla stazione di Milano Centrale che ha generato ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse: rallentamenti sono stati segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Treni, l’Italia è divisa in due: iniziati i lavori di sostituzione di un ponte a Firenze. Altri ritardi per guasti a Milano e sulla linea alternativa Tirrenica

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