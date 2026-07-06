Da oggi i lavori al cavalcaferrovia di Ponte Firenze hanno causato l’interruzione della linea ferroviaria, dividendo l’Italia in due. È stata istituita una linea alternativa per raggiungere la Calabria. Nel frattempo, a Milano, la circolazione ferroviaria sta riprendendo gradualmente dopo verifiche tecniche alla linea elettrica in stazione Centrale.

Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Ora la circolazione è in graduale ripresa nel nodo di Milano dopo verifiche tecniche alla linea elettrica in stazione Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 40 minuti. Lo rende noto Fs Infomobilità. Un guasto stamattina ha generato ritardi fino a un’ora e la soppressione di diverse corse. Rallentamenti segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e Gallarate (Varese). Stop ai treni per lavori a Firenze, ma un guasto causa ritardi anche sulla linea alternativa Un inconveniente tecnico stamani lungo la linea ferroviaria Tirrenica, vicino a Follonica (Grosseto), ha comportato ritardi fino a 80 minuti per i treni Av, Intercity e Regionali in transito. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Da oggi i lavori al cavalcaferrovia di Ponte Firenze, Italia divisa in due. Linea alternativa per raggiungere la Calabria

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2026-04-23 FIRENZE - LAVORI TRAMVIA, TRAFFICO IN TILT IN PIAZZA BECCARIA

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