Treni l' Italia divisa in due | cantiere a Firenze e guasti tra Milano e la Tirrenica

Da gazzettadelsud.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi molti viaggiatori italiani hanno affrontato disagi a causa di un guasto tra Milano e la Tirrenica, che ha causato ritardi e cancellazioni. Nel frattempo, un cantiere a Firenze ha provocato ulteriori problemi ai collegamenti ferroviari. Le linee sono state rallentate o sospese in diverse zone, creando disagi per chi si spostava tra nord e sud. Nessuna informazione immediata sulla durata delle riparazioni o sulle cause dei guasti.

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