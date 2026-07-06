Oggi molti viaggiatori italiani hanno affrontato disagi a causa di un guasto tra Milano e la Tirrenica, che ha causato ritardi e cancellazioni. Nel frattempo, un cantiere a Firenze ha provocato ulteriori problemi ai collegamenti ferroviari. Le linee sono state rallentate o sospese in diverse zone, creando disagi per chi si spostava tra nord e sud. Nessuna informazione immediata sulla durata delle riparazioni o sulle cause dei guasti.

Odissea treni per molti viaggiatori oggi in Italia, tra un guasto alla stazione di Milano Centrale che ha causato ritardi e ripercussioni in Lombardia, un altro sulla linea Tirrenica a Follonica (Grosseto) e i lavori per la prima fase della sostituzione di ponte al Pino nel nodo di Firenze, che comportano il blocco ferroviario tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella, dividendo di fatto l'Italia in due. Intervento, quest'ultimo, ritenuto fondamentale dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini: «Tre giorni di disagio per avere trent'anni di alta velocità più moderna, puntuale, veloce e sicura». Attacca invece... 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Treni, l'Italia divisa in due: cantiere a Firenze e guasti tra Milano e la Tirrenica

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Treni, Italia divisa in due per i lavori a Firenze, Rfi 'volume dei treni ridotto del 50%

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