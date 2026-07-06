Un guasto alla stazione di Milano Centrale provoca ritardi fino a 60 minuti e la cancellazione di alcune corse. La circolazione dei treni è rallentata e molte partenze sono state annullate. La situazione si è verificata questa mattina, causando disagi ai pendolari. La circolazione ferroviaria è ancora in fase di ripristino, con aggiornamenti in corso.

Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. È quanto viene annunciato nelle stazioni ai passeggeri, che possono utilizzare treni diretti in altre stazioni milanesi. Sul sito di Trenitalia si legge che dalle 9,10 “la circolazione è rallentata nel nodo di Milano per verifiche tecniche alla linea elettrica a Milano Centrale. I treni Alta Velocità, Intercity, Eurocity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti”. Nell’elenco dei treni Alta Velocità oggetto di variazioni: • FR 9508 Firenze Santa Maria Novella (7:55) - Torino Porta Nuova (11:11): il treno oggi ferma a Milano Porta Garibaldi anziché a Milano Centrale. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

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© Milano.repubblica.it - Guasto alla stazione di Milano Centrale: ritardi fino a un’ora per i treni e corse soppresse

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Caos treni sulla Milano-Bologna, guasto alla linea e ritardi fino a due ore

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