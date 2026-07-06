Guasto alla stazione Centrale di Milano treni in ritardo fino a un' ora e cancellazioni Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate
Un guasto alla stazione Centrale di Milano ha causato ritardi fino a un'ora e cancellazioni di alcuni treni. Rallentamenti si sono verificati anche tra Varese e Gallarate. La giornata di lunedì si presenta difficile per i viaggiatori ferroviari, con disagi dovuti sia a problemi tecnici in Lombardia che ai lavori sulla linea dell'Alta velocità vicino a Firenze.
Lunedì nero per chi viaggia in treno. Oltre ai disagi per i lavori lungo la linea dell'Alta velocità all'altezza di Firenze, la settimana inizia male anche in Lombardia. Un guasto alla stazione Centrale di Milano ha generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. «Verifiche alla linea elettrica», è quanto è stato annunciato nella stazione ai passeggeri. Dalle 10.10 la circolazione ha iniziato a riprendere, ma con il disagio dei ritardi accumulati durante i lavori. Altri rallentamenti sono stati segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e di Gallarate. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it
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