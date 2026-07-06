Un guasto alla stazione Centrale di Milano ha causato ritardi fino a un'ora e cancellazioni di alcuni treni. Rallentamenti si sono verificati anche tra Varese e Gallarate. La giornata di lunedì si presenta difficile per i viaggiatori ferroviari, con disagi dovuti sia a problemi tecnici in Lombardia che ai lavori sulla linea dell'Alta velocità vicino a Firenze.

Lunedì nero per chi viaggia in treno. Oltre ai disagi per i lavori lungo la linea dell'Alta velocità all'altezza di Firenze, la settimana inizia male anche in Lombardia. Un guasto alla stazione Centrale di Milano ha generando ritardi fino a un'ora e la soppressione di diverse corse. «Verifiche alla linea elettrica», è quanto è stato annunciato nella stazione ai passeggeri. Dalle 10.10 la circolazione ha iniziato a riprendere, ma con il disagio dei ritardi accumulati durante i lavori. Altri rallentamenti sono stati segnalati da Trenord anche tra le stazioni di Varese e di Gallarate. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Guasto alla stazione Centrale di Milano, treni in ritardo fino a un'ora e cancellazioni. Rallentamenti anche tra Varese e Gallarate

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Oggi vi mostro la bellissima stazione centrale di Milano.

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Guasto alla stazione di Milano Centrale: ritardi fino a un’ora per i treni e corse soppresseUn guasto alla stazione di Milano Centrale provoca ritardi fino a 60 minuti e la cancellazione di alcune corse.

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