Ponte al Pino storia di un passaggio e di una pianta che vede Firenze dividere in due l' Italia dei treni

Ponte al Pino si trova a Firenze e rappresenta un punto di divisione tra le linee ferroviarie che attraversano l’Italia. Le poche informazioni storiche disponibili sono frammentarie e riguardano, tra l’altro, eventi legati alla Liberazione. La struttura è nota principalmente per il suo ruolo nel sistema ferroviario e per alcune piante che crescono nelle sue vicinanze. La sua storia resta poco documentata e poco conosciuta, con pochi dettagli certi sui momenti chiave del suo passato.

Sono pochissime le informazioni storiche certe riguardanti Ponte al Pino a Firenze. Frammenti sparsi, come quello riguardante la Liberazione della città assediata dai tedeschi: quando proprio il ponte che oggi sta spezzando in due l’Italia ferroviaria – per consentire i lavori di ristrutturazione della struttura che ne ha un urgente bisogno, per non rischiare danni gravi – divideva in due la parte di città occupata dai nazifascisti e quella liberata da partigiani e Alleati. Su quel crinale fu combattuta una delle battaglie decisive per le sorti della città e della Resistenza durante l’occupazione e il ponte subì ingenti danni causati dalle mitragliatrici tedesche. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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Lavori RFI Ponte al Pino: posata la passerella pedonale

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