Lunedì mattina si sono verificati ritardi e cancellazioni di treni in Lombardia, con problemi alla linea in Centrale a Milano. Le criticità hanno interessato anche il tratto tra Varese e Gallarate. Le autorità hanno effettuato accertamenti tecnici sulla linea, causando disagi ai passeggeri. Nessuna informazione è stata fornita sulle tempistiche di risoluzione. Le linee interessate hanno subito variazioni e cancellazioni senza preavviso.

Milano, 6 luglio 2026 – Lunedì mattina di passione per i pendolari e i turisti che oggi si muovono in treno in Lombardia, a causa di due situazioni di criticità distinte. La prima riguarda il nodo di Milano: dalle 9.10 (come fa sapere sul suo sito Rfi) la circolazione ferroviaria è rallentata in prossimità di Milano Centrale per accertamenti tecnici sulla linea. Le conseguenze? Rallentamenti fino a 40 minuti, variazioni e cancellazioni. “ È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi, seguiranno aggiornamenti”, fa sapere l’azienda. Per conoscere la situazione in tempo reale del proprio treno si possono consultare i monitor aggiornati per partenze e arrivi della propria stazione a questo link. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Nodo di Milano, treni cancellati o in ritardo per “accertamenti tecnici sulla linea” in Centrale. Disagi anche tra Varese e Gallarate

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