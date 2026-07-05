Firenze addio al Ponte al Pino dopo 140 anni | treni dimezzati e ritardi fino a 2 ore e mezza

Da agi.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ponte al Pino di Firenze, in funzione da 140 anni, sarà chiuso questa notte. La sua chiusura comporta una riduzione del servizio ferroviario tra Nord e Sud, con treni che circolano con frequenza dimezzata e ritardi fino a 150 minuti. La struttura, che sovrasta la rete ferroviaria, sarà sostituita da un nuovo ponte. La chiusura durerà almeno fino a fine lavori di smantamento e costruzione.

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AGI - Dopo 140 anni questa notte andrà in 'pensione' lo storico Ponte al Pino di Firenze che guarda dall'alto la rete ferroviaria che collega il Nord e il Sud del Paese. Il ponte, realizzato a fine '800, smetterà di esistere dalle 23. Il cronoprogramma per la sostituzione del cavalcaferrovia, questo il nome tecnico della struttura, lungo 27 metri e largo 14,5, è serrato. Nel maxi cantiere allestito per smontare il vecchio ponte è tutto pronto. Per le operazioni di rimozione e posa del nuovo impalcato verrà impiegata una gru da 1.600 tonnellate, alta circa 70 metri. Per chi dovrà attraversare il capoluogo di regione toscano e raggiungere il Nord o il Sud del Paese ci saranno modifiche nella circolazione dei treni. 🔗 Leggi su Agi.it

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