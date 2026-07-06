Treni, per cinque giorni l’alta velocità rallenta per consentire i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino”, nel nodo ferroviario di Firenze. Per andare da Roma a Milano saranno necessarie anche 6 ore. Non solo: ci saranno meno treni a disposizione, tanto che per oggi quasi tutti hanno i posti esauriti. E si sono riempiti anche gli aerei, nel giorno in cui a Napoli lo scalo di Capodichino è rimasto chiuso dalle 17.30 alle 20 a causa di un incidente che ha coinvolto un canadair dei vigili del fuoco impegnato in operazioni antincendio. Il velivolo, identificato con il codice CAN26, avrebbe riportato il cedimento del carrello principale in fase di atterraggio alle 17. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Treni aerei e auto, un mese di disagi: a Capodichino pista chiusa per due ore

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incidente treni in Spagna, la ricostruzione dello schianto: i 20 secondi fatali

Notizie e thread social correlati

Sciopero venerdì 29 maggio, disagi per treni e aerei: non si ferma Gtt, a Torino due mobilitazioni "contro guerra e genocidio"Venerdì 29 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà treni e aerei, causando disagi.

Leggi anche: Napoli, problemi per un canadair a Capodichino: disagi e ritardi per i passeggeri. Alcuni voli dirottati a Bari. Pista riaperta poco dopo le 20

Temi più discussi: Treni aerei e auto, un mese di disagi: a Capodichino pista chiusa per due ore; Scioperi luglio: quali sono le date, si fermano aerei, treni e mezzi pubblici; Luglio nero per i viaggiatori: calendario di tutti gli scioperi del mese; Mobilità sostenibile, 7 su 10 non usano i mezzi pubblici: ci sono troppe auto.

Treni aerei e auto, un mese di disagi: a Capodichino pista chiusa per due oreTreni, per cinque giorni l’alta velocità rallenta per consentire i lavori di sostituzione del cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino, nel nodo ferroviario di ... ilmattino.it

Mio papà era deciso a non regalargli nulla di appariscente o costoso per la Festa del Papà. Aerei, treni e automobili è il nostro film preferito. Inutile dire che gli è piaciuto il regalo. reddit

Sciopero aerei e treni, occhio a tre date a luglio malpensanews.it/2026/06/sciope… #mobilità #ScioperoAerei x.com

Scioperi, diversi stop previsti in luglio: si fermano aerei, treni e mezzi pubblici, le date da tenere d'occhioLuglio si annuncia difficile per i viaggi: scioperi in aerei, treni e trasporto pubblico. Il 5 è la giornata più critica per i voli, ma disagi sono previsti anche il 6, 7 e tra il 23 e 24 luglio su sc ... msn.com