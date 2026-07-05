La pista dell’aeroporto di Capodichino è stata chiusa dalle 17.30 alle 20 a causa di un incidente con un canadair dei vigili del fuoco, che stava svolgendo operazioni antincendio. Durante la chiusura, alcuni voli sono stati dirottati su un aeroporto vicino. La pista è stata riaperta poco dopo le 20, ma i ritardi e i disagi sono stati registrati tra i passeggeri.

Ha riaperto poco dopo le 20 la pista dell’aeroporto di Capodichino, chiusa dalle 17.30 di oggi a causa di un incidente che ha coinvolto un canadair dei vigili del fuoco impegnato in operazioni antincendio. Il velivolo, identificato con il codice CAN26, in fase di atterraggio avrebbe riportato il cedimento del carrello principale in fase di atterraggio alle 17.22. Subito è scattato l’allarme e lo scalo è stato interdetto al traffico aereo in via temporanea, con il blocco delle partenze e la deviazione dei voli in arrivo verso altri aeroporti del sud e centro Italia, come è stato reso noto dall’azienda che gestisce l’aeroporto. Tra i voli dirottati: FR3561 da Bergamo su Salerno; V71789 da Zante su Salerno; ITL201 da Ibiza su Salerno; FR1310 da Charleroi su Bari; FR4046 da Cracovia su Bari. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Napoli, problemi per un canadair a Capodichino: disagi e ritardi per i passeggeri. Alcuni voli dirottati a Bari. Pista riaperta poco dopo le 20

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