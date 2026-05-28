Sciopero venerdì 29 maggio disagi per treni e aerei | non si ferma Gtt a Torino due mobilitazioni contro guerra e genocidio
Venerdì 29 maggio si terrà uno sciopero di 24 ore che coinvolgerà treni e aerei, causando disagi. Gtt non parteciperà alla fermata dei mezzi pubblici. A Torino si svolgeranno due manifestazioni contro la guerra e il genocidio in Palestina. La protesta mira anche a denunciare lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà, l'assenza di politiche industriali, il caro vita e le morti sul lavoro.
Saranno ventiquattro ore di sciopero generale contro “la guerra, lo sfruttamento sul lavoro e la precarietà, il genocidio in Palestina, le politiche repressive” ma anche per manifestare per l'assenza di politiche industriali, contro il carovita e le morti sul lavoro. Uno stop che, per portata e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Scioperi a maggio 2026, il calendario completo: treni, aerei, trasporto pubblico
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