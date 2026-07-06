tre omicidi di mafia arrestate nove persone nel foggiano

Nove persone sono state arrestate in provincia di Foggia con l’accusa di aver partecipato a tre omicidi di mafia tra il 2011 e il 2016, commessi a Manfredonia e Mattinata. Gli arresti sono stati effettuati questa mattina e riguardano individui con ruoli diversi all’interno dell’organizzazione criminale. Le indagini hanno identificato il coinvolgimento di queste persone nella pianificazione e nell’esecuzione dei delitti.

Nove persone sono state arrestate questa mattina in provincia di Foggia perchè accusate di avere partecipato, con ruoli e compiti differenti, alla organizzazione e realizzazione di tre omicidi di mafia compiuti a Manfredonia e a Mattinata tra il 2011 ed il 2016. L'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Bari, è stata eseguita dai carabinieri del Ros e dal personale del comando provinciale di Foggia. Gli omicidi furono realizzati nell'ambito della storica sanguinosa faida del Gargano che per anni ha visto scontrarsi i clan Romito-Lombardi-Ricucci con quello del Li Bergolis. Tre degli arrestati sono già... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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17 GENNAIO 2026 - FOGGIA: OMICIDIO DI MAFIA, LE VOCI DEL PROCURATORE E DI LIBERA

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