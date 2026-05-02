Pedopornografia online tre persone arrestate e tre indagate | hanno tra i 40 e i 60 anni

Tre persone tra i 40 e i 60 anni sono state arrestate e altre tre sono state indagate nel corso di un'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online. L’attività si è concentrata sul monitoraggio di un dominio cibernetico, con l’obiettivo di proteggere i minori. Il controllo è stato condotto dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, sotto il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online.

La Polizia di Stato nell’ambito dell’attività di monitoraggio del dominio cibernetico a tutela dei minori, ha condotto, attraverso il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Emilia Romagna, con il coordinamento del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online (C.N.C.P.O.).🔗 Leggi su Parmatoday.it

Notizie correlate

Pedopornografia online, tre persone arrestate e 3 indagate: hanno tra i 40 e i 60 anniLa Polizia di Stato nell’ambito dell’attività di monitoraggio del dominio cibernetico a tutela dei minori, ha condotto, attraverso il Centro...

Pedopornografia online: tre arresti e tre denunceTre persone sono state arrestate e tre denunciate a piede libero perché ritenuti responsabili di detenzione e diffusione di materiale...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: BOLOGNA: Pedopornografia online, tre arresti e tre denunce; Pedopornografia online: tre arresti e tre denunce; Pedopornografia online, operazione della Polizia di Stato: arresti anche a Ravenna; Postale ed FBI contro la pedopornografia online, 3 arresti e 6 denunce.

Operazione contro pedopornografia su internet, tre arresti e sei denunciati: perquisizioni in nove città italianeOperazione Mad Hatter: tre arrestati e sei denunciati per diffusione di materiale pedopornografico, anche creato con intelligenza artificiale ... ilfattoquotidiano.it

Pedopornografia, 3 arresti e 6 denunce nell'operazione di polizia in collaborazione con l'FbiArresto in flagranza di tre persone e denuncia in stato di libertà di altre sei: è il bilancio dell'operazione Mad Hatter ... adnkronos.com

Operazione “Mad Hatter” della Polizia di Stato contro la pedopornografia online. L’attività ha portato a 3 arresti nelle province di Belluno, Mantova e Como e a 6 denunce, nell’ambito di un’articolata operazione sotto copertura coordinata dalla Procura di Roma x.com

Blitz contro la pedopornografia online, arrestato un modenese di 60 anni L'uomo si trova ai domiciliari.... - facebook.com facebook