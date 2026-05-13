Spaccio di cocaina | tre persone arrestate a Casei Gerola

A Casei Gerola, tre persone sono state arrestate nell'ambito di un'operazione antidroga. Durante le perquisizioni, le forze dell'ordine hanno sequestrato un borsone contenente marijuana. L'attività si inserisce in un'azione più ampia contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona. Le autorità continuano a indagare per chiarire i dettagli e le eventuali responsabilità.

Pavia, 13 maggio 2026 – Tre arresti per spaccio di cocaina. E recuperato un borsone pieno di marijuana. Sono i risultati di due diversi interventi dei carabinieri in provincia di Pavia. Il primo è stato condotto dai militari della stazione di Casei Gerola, della compagnia di Voghera. Proprio in via Piave a Voghera è infatti stata fermata, per un normale controllo stradale, una Peugeot con a bordo due giovani, già noti per precedenti reati. Perquisendo l'automobile sono stati trovati 12 grammi di cocaina, confezionata in 21 singole dosi già pronte per essere spacciate. Il complice. Gli immediati accertamenti hanno portato a "indizi di correità" che hanno posto all'attenzione dei militari il presunto coinvolgimento di una terza persona, un uomo pure pregiudicato, con precedenti specifici per droga.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Palermo: maxi sequestro di cocaina, un arresto

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