Un rappresentante di Trenitalia ha dichiarato che l’integrazione tra i vari mezzi di trasporto pubblico è fondamentale per promuovere una mobilità più sostenibile. Durante un intervento, ha sottolineato l’importanza di sviluppare soluzioni intermodali e innovative per migliorare il servizio e ridurre l’uso di veicoli privati. Non sono stati forniti dettagli specifici su progetti o iniziative in corso.

“L'integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico è la chiave per una mobilità sostenibile”. Lo afferma Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale di Trenitalia, a margine della presentazione di ECO 2026 – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti a Roma, ricordando gli investimenti nel rinnovo della flotta regionale e nella digitalizzazione dei servizi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Trasporto ferroviario: Giaconia (Trenitalia), “Intermodalità e innovazione per la mobilità sostenibile”

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Trasporto ferroviario: Giaconia (Trenitalia), Intermodalità e innovazione per la mobilità

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