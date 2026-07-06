Un portavoce di Trenitalia ha dichiarato che saranno introdotti nuovi treni e migliorata l’intermodalità tra i vari mezzi di trasporto pubblico. L’obiettivo è rendere la mobilità più sostenibile. Nessun dettaglio sui tempi o sulle modalità di implementazione. La nota è stata diffusa oggi e si concentra sull’importanza di integrare i diversi sistemi di trasporto per favorire un trasporto più efficiente.

Roma, 6 lug. (Adnkronos) - “L'integrazione tra le diverse modalità di trasporto pubblico è la chiave per costruire una mobilità realmente sostenibile”. Lo ha detto Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale di Trenitalia, a margine della presentazione della quarta edizione di Eco 2026 – Festival della Mobilità Sostenibile e delle Città Intelligenti, illustrata nella sede nazionale di Anci a Roma. Giaconia ha spiegato che Trenitalia sta lavorando per ampliare l'intermodalità e semplificare l'accesso ai servizi attraverso la digitalizzazione dell'acquisto dei titoli di viaggio. “Rendere più semplice comprare il biglietto, anche tramite il formato digitale o sistemi come il tap-in tap-out, consente di abbattere le barriere che possono ostacolare l'utilizzo del trasporto pubblico”, ha affermato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Giaconia (Trenitalia), 'intermodalità e nuovi treni per trasporto più sostenibile'

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