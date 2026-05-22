Infortuni Cozzoli Ads | Innovazione per mobilità sicura e sostenibile

Un rappresentante dell’Agenzia per lo sviluppo ha affermato che l’innovazione tecnologica può contribuire a rendere più sicura la mobilità, sottolineando l’importanza di applicare tali soluzioni anche nel settore dei trasporti. La dichiarazione è arrivata in occasione di un evento dedicato alle nuove tecnologie per la sicurezza, in cui si è parlato di come le innovazioni possano ridurre gli infortuni sia in ambito lavorativo che sulle strade. L’intervento ha evidenziato la stretta connessione tra sicurezza sul lavoro e sicurezza stradale.

Roma, 22 mag. (AdnkronosLabitalia) - "Il messaggio è chiaro: sicurezza sul lavoro significa anche sicurezza sulle strade e sulle autostrade. Il 90% degli italiani sceglie ancora il trasporto su gomma, quindi la macchina per recarsi al lavoro e questo è un dato di cui tener conto. E Autostrade dello Stato vuole dare un contributo perché la mobilità sia sempre più sicura, efficiente, sostenibile e moderna. E questo non a parole, ma nei fatti. Da questo punto di vista il driver di crescita che contribuisce alla sicurezza delle persone e dei lavoratori è l'innovazione". Lo ha detto Vito Cozzoli, amministratore delegato Autostrade dello Stato, conversando con l'Adnkronos a margine del suo intervento al Festival del lavoro, la manifestazione realizzata dai consulenti del lavoro e in corso alla Nuvola all'Eur a Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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