Tour de France terza tappa | Pogacar domina con una prova di forza incredibile

Durante la terza tappa del Tour de France, Tadej Pogacar ha conquistato la vittoria con una fuga in solitaria. Ha mantenuto un ritmo elevato e ha staccato gli avversari nelle fasi finali della corsa. La sua performance ha permesso di aumentare il vantaggio in classifica generale. La tappa si è conclusa con un arrivo in salita, dove Pogacar ha mostrato una superiore condizione fisica rispetto ai concorrenti.

Tadej Pogacar non perdona e vince la terza tappa del Tour de France: cosa è successo oggi e perché è sempre più il favorito Quando si parla di umano, Tadej Pogacar c’entra davvero poco. Sulle rampe infuocate dei Pirenei, con l’arrivo in quota a Les Angles, Tadej Pogacar ha regalato un’altra grande prova di forza. È stata una giornata da marziano che ha lasciato i rivali letteralmente senza fiato e senza risposte, regalando allo sloveno una tappa da incorniciare e l’ambita maglia di leader. Quando il campione di UAE ha deciso che era il momento, tutti gli altri hanno dovuto semplicemente arrendersi al suo dominio. Pogacar ha messo in campo un’accelerazione brutale, di quelle che spezzano in due le corse. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Tour de France: TADEJ POGACAR DOMINA, VINCE LA TERZA TAPPA E SI PRENDE LA MAGLIA GIALLA

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