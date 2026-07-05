Barcellona (Spagna), 5 luglio 2026 - La tappa 2 del Tour de France 2026 si snoda ancora intorno alle bellezze di Barcellona e in particolare al tanto atteso muro finale di Montjuic, da affrontare tre volte. Un epilogo quasi da Classica che potrebbe stimolare il palato anche degli uomini più attesi: così sarà. L'ultimo passaggio sullo strappo decisivo, dopo che già nei precedenti c'erano state le prove generali, vede l' UAE Team Emirates-XRG raccogliere il massimo dopo la delusione incassata per mano della Visma-Lease a Bike nella cronosquadre inaugurale di ieri. Tirano prima Brandon McNulty, poi Adam Yates e infine attaccano Isaac Del Toro e... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France: ‘regalo’ di Pogacar a Del Toro, prova di forza Uae. La classifica dopo la tappa 2

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TOUR DE FRANCE 2026 - INSOLENTS ! Tadej Pogacar OFFRE LA VICTOIRE à Isaac Del Toro sur l'étape 2

Notizie e thread social correlati

Com’è andata la tappa di oggi del Tour: ‘regalo’ di Pogacar a Del Toro, prova di forza Uae. La nuova classificaNella seconda tappa del Tour de France 2026, i ciclisti hanno percorso le strade di Barcellona, con il muro di Montjuic che si ripete tre volte.

Cos’è successo nella seconda tappa del Tour de France? Il regalo di Pogacar a Del Toro sul traguardo, Vingegaard soffre lo strappo: la UAE dà segni di superioritàNella seconda tappa del Tour de France, una fuga ha coinvolto alcuni corridori fino all’ultimo chilometro, quando Pogacar ha passato il compagno di...

Temi più discussi: Tour de France, oggi seconda tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France, un'epoca ciclistica sublime capace di andare oltre il campione italiano mancante; Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Il nuovo Milan di Amorim, parte la Champions, il Tour e il sogno di Pogacar: tutto su Sportweek.

Quali abitudini di viaggio dei tuoi giorni da principiante non sono cambiate, anche ora che sei ben viaggiato? reddit

Le tappe del Tour de France 2026: mappa e altimetrie. Quando sono le salite e quali le frazioni clouSi parte da Barcellona, in Spagna e si arriva, dopo 21 tappe impegnative, sugli Champs-Elysées di Parigi: la Grande Boucle inizia sabato con la cronosquadre in Catalogna ... msn.com

Tour de France, il programma completo: dove vederlo in tv (anche in chiaro), le tappe e i favoriti. Domani il via a BarcellonaIl momento più atteso dell'anno per gli appassionati di ciclismo è finalmente arrivato: domani prenderà il via il Tour de ... msn.com