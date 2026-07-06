La terza tappa del Tour de France 2026 collega Granollers a Les Angles, coprendo 195,9 chilometri. È il primo vero passaggio di montagna della corsa, con attenzione rivolta alle eventuali fughe in quota. La gara si svolge su un percorso che prevede tratti in salita e discese, con gli atleti che affrontano le prime sfide in quota della stagione.

Il Tour de France 2026 affronta oggi la terza tappa, la Granollers-Les Angels di 195,9 chilometri, primo vero passaggio di montagna della Grande Bouclé. Dopo le due giornate iniziali in Spagna, la carovana entrerà in Francia passando dai Pirenei, con un tracciato impegnativo e quasi 4000 metri di dislivello. Una frazione da interpretare con attenzione: potrebbe sorridere agli uomini di classifica, ma anche favorire una fuga corposa e pericolosa. La tappa partirà da Granollers e proporrà subito una prima difficoltà con al Cote de Sant Feliu de Codines, salita di terza categoria di 7,6 lm al 4,5%. Il cuore della frazione arriverà però nella seconda parte, con il Col de Toses, asperità di prima categoria di 9,3 km al 6,5%. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Tour de France, primo esame in quota: da Granollers a Les Angles occhio alla fuga

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