La terza tappa del Tour de France 2026 partirà da Granollers, in Spagna, e si concluderà a Les Angles, in Francia, dopo 195,9 km. La gara attraverserà il confine tra i due paesi prima di arrivare alla tappa di montagna. La corsa sarà trasmessa in diretta televisiva, ma non sono stati ancora annunciati dettagli sugli orari di programmazione.

Il Tour de France 2026 ripartirà in direzione Francia con la prima giornata di montagna. Si parte da Granollers, in Spagna, per concludersi a Les Angles dopo 195,9 km. Un finale impegnativo dal punto di vista altimetrico: negli ultimi 80 km sono infatti presenti due GPM e il traguardo è posto al termine di un breve strappo. Il percorso Partenza complicata: dopo 7 km dal via inizierà la Côte de Saint Feliu de Codines (7,6 km al 4,5%), seguita da un tratto ancora in leggera salita e poi una breve discesa per arrivare a Els Hostalets de Balenyà. Il traguardo volante è a Campdevànol, al km 98. Poi, ai -80, inizia il GPM di prima categoria del Col de Toses (9,3 km al 6,5%) seguito da una discesa veloce, per risalire subito verso il Col du Calvaire (11,4 km al 4,1%), GPM di terza categoria. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Tour de France, la 3ª tappa Granollers-Les Angles: il percorso e dove seguirla in tv

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2026 Tour de France stage 3 Granollers Les Angles

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