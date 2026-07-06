Un rappresentante di Confindustria ha chiesto di riprendere le produzioni locali e di limitare l’ingresso dei prodotti cinesi nel mercato. La dichiarazione è arrivata durante un evento in Toscana, dove si è sottolineato come l’interesse della Cina verso i mercati europei stia crescendo. Non sono stati forniti dettagli specifici su misure o azioni concrete da adottare, ma si è insistito sulla necessità di rafforzare le produzioni nazionali e di tutelare le industrie locali.

Firenze, 6 luglio 2026 – "Dobbiamo rimettere al centro le nostre produzioni storiche e fare in modo che l' attenzione spasmodica della Cina nel conquistare i mercati venga arginata". È uno dei passaggi più netti dell'intervento del presidente nazionale di Confindustria, Emanuele Orsini, intervenuto a Firenze all'assemblea di Confindustria Toscana Centro e Costa, che si è svolta oggi al teatro del Maggio. Un messaggio che mette al centro il tema della competitività industriale europea e della necessità di contrastare lo squilibrio commerciale con Pechino. Orsini: "L'Europa deve fermare la Cina". https:www.lanazione.itvideoa-firenze-lassemblea-di-confindustria-toscana-centro-e-costa-con-il-presidente-orsini-qvst0f6w Secondo Orsini, l'Europa deve dotarsi di strumenti comuni per difendere il proprio sistema produttivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Toscana, Orsini: "Fermiamo l'avanzata della Cina". L'appello di Confindustria: "L'Europa torni a fare industria"

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