Torino trovato cadavere in casa | esami per identificare la vittima
Un uomo è stato trovato morto lunedì mattina in un appartamento a Torino. Sono in corso accertamenti e esami medico-legali per determinarne l'identità. La polizia ha sequestrato l'appartamento e sta conducendo indagini sulle cause del decesso. Non sono ancora state fornite informazioni sul motivo della morte o sulle circostanze in cui si è verificata. Si attende l'esito degli esami per ulteriori dettagli.
Si dovranno attendere gli accertamenti e gli esami medico-legali per identificare l'uomo trovato morto lunedì mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino, dove i carabinieri del Comando provinciale, coordinati dalla procura del capoluogo piemontese, indagano anche per omicidio dopo il ritrovamento del cadavere in avanzato stato di decomposizione con una ferita al cranio. L'appartamento, posto sotto sequestro dall'autorità giudiziaria, si trova al secondo piano di una palazzina di edilizia popolare dell'Agenzia Territoriale per la Casa (Atc), in un interno cortile. A dare l'allarme, poco dopo le 9.30, è... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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