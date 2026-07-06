Torino trovato cadavere in casa | esami per identificare la vittima

Notizia in breve

Un uomo è stato trovato morto lunedì mattina in un appartamento a Torino. Sono in corso accertamenti e esami medico-legali per determinarne l'identità. La polizia ha sequestrato l'appartamento e sta conducendo indagini sulle cause del decesso. Non sono ancora state fornite informazioni sul motivo della morte o sulle circostanze in cui si è verificata. Si attende l'esito degli esami per ulteriori dettagli.