Questa mattina, intorno alle 11, un passante ha segnalato la presenza di un corpo in un corso d’acqua a Brazzuoli, nel Cremonese. I Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare il cadavere di una donna. Successivamente, è stata identificata la vittima.

Il cadavere di una donna è stato trovato questa mattina intorno alle 11 in un corso d'acqua a Brazzuoli, in provincia di Cremona. Notato da un passante, il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco. La donna è stata identificata grazie ad alcuni famigliari: è una 60enne residente nel Cremonese. Stando alle prime ricostruzioni, quando è stata trovata indossava maglietta e pantaloni e potrebbe essere stata in acqua da qualche giorno., La donna non aveva addosso alcun tipo di documento. Indossava dei vestiti ed è ancora da chiarire da quanto tempo fosse deceduta prima del ritrovamento. La salma è stata portata alla camera mortuaria di Cremona e le indagini procedono. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Cadavere di una donna trovato in un canale nel Cremonese: identificata la vittima

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