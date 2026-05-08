Banda della Uno Bianca nuove indagini | spuntano ombre su altri possibili complici
Nuove indagini sulla banda della Uno Bianca portano alla luce elementi che potrebbero indicare la presenza di altri complici. Sono stati identificati indizi precedentemente trascurati, testimonianze ritenute poco affidabili e documenti che risultano scomparsi. Le autorità continuano a esaminare i materiali raccolti, cercando di ricostruire meglio le eventuali connessioni tra i coinvolti. La vicenda rimane al centro dell’attenzione, con nuove piste che vengono esplorate.
Indizi trascurati, testimonianze ritenute poco attendibili e documenti scomparsi. A oltre trent’anni di distanza, la Procura di Bologna torna a indagare sui delitti della banda della Uno Bianca, con il sospetto che, oltre al gruppo di poliziotti guidato da Roberto Savi, possano esserci stati altri complici mai identificati. I filoni sotto esame Le nuove verifiche si concentrano su alcuni degli episodi più gravi: l’eccidio di Castel Maggiore del 20 aprile 1988, la strage del Pilastro del 4 gennaio 1991 e la rapina all’armeria di via Volturno del 2 maggio 1991. Elementi già segnalati nell’esposto dei familiari delle vittime, che ha portato alla riapertura delle indagini, indicano la presenza di punti ancora oscuri.🔗 Leggi su Feedpress.me
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A quanto si apprende è arrivata la richiesta ufficiale da parte dei Carabinieri all'ufficio legale della Rai per l'acquisizione del girato dell'Intervista a Roberto Savi, capo della Banda della Uno Bianca, andata in onda martedi 5 maggio a "Belve Crime". #ANSA x.com