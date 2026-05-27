cortona i carabinieri arrestano due donne per furto in una gioielleria

Notizia in breve

Due donne di 42 e 32 anni, entrambe con precedenti, sono state arrestate dai Carabinieri di Cortona per aver rubato in una gioielleria della zona. Le due sono state fermate durante le indagini e sono ritenute responsabili di furto aggravato in concorso. Le autorità hanno eseguito l’arresto e sono in corso ulteriori verifiche sulle modalità dell’episodio. Le donne sono state portate in caserma per le formalità di rito.