Cortona i Carabinieri arrestano due donne per furto in una gioielleria
Due donne di 42 e 32 anni, entrambe con precedenti, sono state arrestate dai Carabinieri di Cortona per aver rubato in una gioielleria della zona. Le due sono state fermate durante le indagini e sono ritenute responsabili di furto aggravato in concorso. Le autorità hanno eseguito l’arresto e sono in corso ulteriori verifiche sulle modalità dell’episodio. Le donne sono state portate in caserma per le formalità di rito.
Arezzo, 27 maggio 2026 – I Carabinieri della Compagnia di Cortona hanno arrestato due donne di 42 e 32 anni, originarie della provincia di Salerno già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili di furto aggravato in concorso perpetrato ai danni di una gioielleria di Cortona. In particolare, le donne entrate, come normali clienti, all’interno di una gioielleria situata nei pressi della stazione ferroviaria di Terontola, dopo aver fatto distrarre il titolare del negozio, sono riuscite a sottrarre con destrezza diversi monili in oro, per un valore complessivo di circa 2000 euro. Dell’azione delittuosa fortunatamente si sono accorti altri collaboratori del titolare dell’attività commerciale, i quali hanno provveduto ad allertare i militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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