Topi blatte e puntellamenti | l’opposizione attacca sulla caserma dei pompieri in aeroporto

Oggi si è verificato un acceso scontro politico riguardo alle condizioni della caserma dei Vigili del Fuoco presso l’aeroporto di Fiumicino. L’opposizione ha evidenziato la presenza di topi, blatte e lavori di puntellamento all’interno della struttura. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato a richieste di intervento da parte delle autorità competenti. La questione riguarda principalmente lo stato di manutenzione e le condizioni igieniche dell’edificio.

Fiumicino, 6 luglio 2026 – Le condizioni della caserma dei Vigili del Fuoco dell’aeroporto di Fiumicino finiscono al centro dello scontro politico. Dopo le denunce delle organizzazioni sindacali su presunte criticità igienico-sanitarie, i gruppi di opposizione del Comune di Fiumicino chiedono che venga fatta “immediatamente chiarezza” sulla situazione della sede aeroportuale. Al centro della nota ci sono le segnalazioni relative alla presenza di topi, blatte, cimici da letto, casi di infezioni cutanee e condizioni igienico-sanitarie giudicate non adeguate. Ma, secondo l’opposizione, il tema sarebbe ancora più ampio e riguarderebbe anche la sicurezza strutturale dell’edificio. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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