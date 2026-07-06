La tomba di una giovane modella è stata profanata, con il furto della testa dal loculo. Un uomo di 41 anni, indagato per profanazione e vilipendio, ha dichiarato di non riconoscere il coltello trovato nel suo garage come suo. L'indagato si è espresso in televisione, negando ogni coinvolgimento e sostenendo che ci siano tentativi di incastrarlo. La polizia sta continuando le indagini per chiarire i fatti.

Francesco Dolci torna a parlare in Tv e a dichiarasi estraneo al coltello ritrovato nel suo garage. Il 41enne indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio della tomba di Pamela Genini, la 29enne modella uccisa a coltellate da Gianluca Soncin e la cui testa è stata trafugata dal loculo e non è stata ancora ritrovata. “Qualcuno vuole incastrarmi e mettermi a tacere” ha ribadito l’imprenditore. Le indagini sulla tomba profanata di Pamela Genini Il coltello trovato a casa di Francesco Dolci Dolci: "Vogliono incastarmi" Le indagini sulla tomba profanata di Pamela Genini Dolci è stato invitato in collegamento con il programma di Canale 5 Morning News per commentare gli ultimi sviluppi dell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tomba di Pamela Genini profanata, Francesco Dolci nega che il coltello trovato sia suo: "Vogliono incastrarmi"

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Pamela Genini, la tomba profanata: indagato Francesco Dolci, vediamo gli indizi contro di lui

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