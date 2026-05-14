Tomba di Pamela Genini profanata Francesco Dolci sicuro | Qualcuno che mi vuole male vuole incastrarmi

Un nuovo tentativo di effrazione si è verificato nell’abitazione di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini. Dolci ha dichiarato di essere certo che qualcuno abbia cercato di entrare con l’intento di mettere in cattiva luce la sua posizione, sostenendo che ci siano persone che vogliono danneggiarlo. La polizia sta valutando i dettagli dell’incidente e le motivazioni dietro l’accaduto, mentre le indagini proseguono per chiarire quanto successo.

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