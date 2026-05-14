Tomba di Pamela Genini profanata Francesco Dolci sicuro | Qualcuno che mi vuole male vuole incastrarmi
Un nuovo tentativo di effrazione si è verificato nell’abitazione di Francesco Dolci, indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini. Dolci ha dichiarato di essere certo che qualcuno abbia cercato di entrare con l’intento di mettere in cattiva luce la sua posizione, sostenendo che ci siano persone che vogliono danneggiarlo. La polizia sta valutando i dettagli dell’incidente e le motivazioni dietro l’accaduto, mentre le indagini proseguono per chiarire quanto successo.
Francesco Dolci continua a sostenere che qualcuno lo voglia incastrare nell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini, e racconta che intanto continuano le irruzioni nella sua abitazione, di cui avrebbe già messo al corrente i carabinieri. Nel frattempo continua a mancare all’appello l’ormai noto cellulare bianco scomparso dalla sua proprietà, all’interno del quale sarebbero conservate le chat con la ragazza e le prove sulle responsabilità dell’intera vicenda. I tentativi di irruzione nell'abitazione di Francesco Dolci Le chat con Pamela Genini in un telefono scomparso La teoria dell'organizzazione criminale dietro... 🔗 Leggi su Virgilio.it
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Questa sera, mercoledì 13 maggio 2026, alle ore 18:00. Nuova puntata in diretta di Archivio True Crime. Esaminiamo il caso di Pamela Genini, una delle pagine più oscure della cronaca attuale, dove il suo omicidio si intreccia con l'orrore della sua tomba prof x.com
Dalla perquisizione domiciliare a casa dell’unico indagato per la profanazione della tomba di Pamela Genini, è stato trovato un coltello tibetano che l’indagato afferma di non conoscere #pamelagenini #dolci #ildifforme facebook
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