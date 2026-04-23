Profanata tomba Pamela Genini | trovato un capello biondo a casa dell'ex Francesco Dolci
Nella giornata di oggi, i carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di un uomo a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, in seguito alla segnalazione di un capello biondo trovato lì da un giornalista di Rai2 durante le riprese di una trasmissione televisiva. L’uomo è l’ex fidanzato di una donna coinvolta in un caso di profanazione di una tomba. La scena è stata segnalata come parte delle indagini in corso.
Oggi, giovedì 23 aprile, i carabinieri si sono recati a casa di Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, a Sant’Omobono Terme (Bergamo) perché lì sarebbe stato rinvenuto un capello biondo da un giornalista della trasmissione televisiva di Rai2, Chi l’ha visto?.🔗 Leggi su Fanpage.it
Pamela Genini, i Carabinieri a casa dell'ex fidanzato Francesco - Ore 14 del 23/04/2026
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