Tiro a volo Palmucci solo in testa dopo 4 serie dello skeet a Lonato Rossetti segue a ruota
Dopo quattro serie dello skeet maschile a Lonato, un tiratore guida con 100 piattelli su 125, seguito da un avversario a breve distanza. Al momento, un altro atleta si trova in posizione di qualificazione per la finale. La giornata ha visto in pedana 179 tiratori nelle qualificazioni, con il leader attuale che mantiene il primato dopo aver completato le prime quattro serie.
Si chiude un’altra lunga giornata con ben 179 tiratori in pedana nelle qualificazioni dello skeet maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso a Lonato del Garda: dopo 100 piattelli dei 125 previsti comanda Valerio Palmucci, ma Gabriele Rossetti è subito dietro, con Erik Pittini ancora in corsa per la finale. Se ieri in 13 avevano chiuso con 5050, di questi oggi riesce a lasciare lo score immacolato soltanto Valerio Palmucci, in testa in solitaria con 100100: per avere la certezza dell’ingresso in finale, però, domani l’azzurro dovrà cercare ancora la perfezione, come nelle prime due giornate di gara. Alle sue spalle,... 🔗 Leggi su Oasport.it
Notizie e thread social correlati
Tiro a volo, in tredici in testa nello skeet maschile a Lonato: ci sono Rossetti, Palmucci e CassandroTredici atleti sono in testa nello skeet maschile a Lonato, tra cui Rossetti, Palmucci e Cassandro.
Tiro a volo, Sara Bongini in corsa per la finale dello skeet a Lonato dopo 100 piattelliAl termine della seconda giornata di qualificazioni dello skeet femminile a Lonato del Garda, su 86 tiratrici, Sara Bongini è in corsa per la finale...
Temi più discussi: Tiro a volo, in tredici in testa nello skeet maschile a Lonato: ci sono Rossetti, Palmucci e Cassandro; Dodici azzurri convocati per la tappa di Coppa del Mondo di Lonato del Garda, Buonfiglio: Eccellenza italiana; Lonato si prepara alla Coppa del mondo di tiro a volo; Tiro a volo, bene Bongini e Bartolomei nella prima giornata dello skeet a Lonato.
È tempo di finali! Dopo due intense giornate di qualificazione, i migliori tiratori del Trap sono pronti a contendersi il titolo dell'Italian Open Green Cup. Chi conquisterà il gradino più alto del podio? Segui le finali in diretta dalle 16:00 su Tiro a Volo TV, in e facebook
Tiro a volo, Palmucci solo in testa dopo 4 serie dello skeet a Lonato. Rossetti segue a ruotaSi chiude un'altra lunga giornata con ben 179 tiratori in pedana nelle qualificazioni dello skeet maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a ... oasport.it
Tiro a volo, in tredici in testa nello skeet maschile a Lonato: ci sono Rossetti, Palmucci e CassandroIn una gara con 179 tiratori al via non bastano due serie per fare una gran selezione nelle qualificazioni dello skeet maschile della tappa di Coppa del ... oasport.it