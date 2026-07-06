Si chiude un’altra lunga giornata con ben 179 tiratori in pedana nelle qualificazioni dello skeet maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso a Lonato del Garda: dopo 100 piattelli dei 125 previsti comanda Valerio Palmucci, ma Gabriele Rossetti è subito dietro, con Erik Pittini ancora in corsa per la finale. Se ieri in 13 avevano chiuso con 5050, di questi oggi riesce a lasciare lo score immacolato soltanto Valerio Palmucci, in testa in solitaria con 100100: per avere la certezza dell’ingresso in finale, però, domani l’azzurro dovrà cercare ancora la perfezione, come nelle prime due giornate di gara. Alle sue spalle,... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, Palmucci solo in testa dopo 4 serie dello skeet a Lonato. Rossetti segue a ruota

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