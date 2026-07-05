Tredici atleti sono in testa nello skeet maschile a Lonato, tra cui Rossetti, Palmucci e Cassandro. La gara, con 179 tiratori, richiede più di due serie per una prima selezione nelle qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo 2026. Cinque italiani sono tra i migliori, ma nessuno ha ancora raggiunto la qualificazione diretta. La fase di qualificazione prosegue con molte prove ancora da disputare.

In una gara con 179 tiratori al via non bastano due serie per fare una gran selezione nelle qualificazioni dello skeet maschile della tappa di Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo in corso a Lonato del Garda: molto bene i cinque atleti azzurri in gara. Sono in tredici a chiudere con lo score immacolato al termine della prima giornata e tra questi vi sono anche tre azzurri, ovvero Gabriele Rossetti, Valerio Palmucci e Tammaro Cassandro, con quest’ultimo in gara solo per il ranking e dunque senza possibilità d’ingresso in finale. A far loro compagnia sono il canadese Angad Vir Singh Bajwa, il britannico Arran Eccleston, il greco Panagiotis... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tiro a volo, in tredici in testa nello skeet maschile a Lonato: ci sono Rossetti, Palmucci e Cassandro

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