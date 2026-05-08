L’attesa per il ritorno del Cavaliere Oscuro di Matt Reeves è stata una prova di pazienza per i fan. Dopo il successo di The Batman nel 2022, il sequel ha subito diversi slittamenti, fissando infine la data di uscita al 1° ottobre 2027. Tuttavia, il silenzio è stato finalmente interrotto: a pochi mesi dall’inizio delle riprese, il regista ha condiviso un aggiornamento che sta già facendo impazzire il web. Batmobile sulla neve: il test tecnico di Matt Reeves. Attraverso i propri canali social, Matt Reeves ha pubblicato alcuni scatti rubati dal monitor di una telecamera. Le foto mostrano un veicolo inconfondibile impegnato in una sessione di guida in un panorama innevato.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - The Batman Part II: Matt Reeves svela le prime immagini dal set e accende i rumor sul villain

Notizie correlate

The Batman: Part II: Charles Dance si unisce al cast stellare di Matt ReevesSecondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, Charles Dance è in trattative per unirsi al cast di The Batman: Part II, l’atteso sequel del film...

Matt Reeves: dopo The Batman II si dedicherà a qualcosa di completamente diversoMentre prosegue lo sviluppo dell'atteso sequel di The Batman per i DC Studios, Reeves ha annunciato lo sviluppo di una serie tv di genere...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Charles Dance entra nel mondo di Batman: sarà lui il padre di Due Facce; The Batman: Barry Keoghan chiarisce la scena del Joker, perché esiste ancora e cosa cambia per il sequel; Robert Pattinson compie 40 anni. 5 cose che non sapevate sulla sua carriera, e non solo; The Batman 2: questo famoso attore del primo film stava per essere sostituito.

‘The Batman: Part II’ First Look Teases a Batmobile Upgrade and the Sequel’s SettingMatt Reeves revealed camera test photos for The Batman: Part II on Thursday, showing the first images from the long-awaited sequel starring Robert Pattinson as the Caped Crusader. Reeves shared the ... thewrap.com

The Batman: Part II Set in Winter as Matt Reeves Teases Snow-Bound GothamDirector/co-writer Matt Reeves posted behind-the-scenes images to X that reveal The Batman: Part II will take place, at least in part, during wintertime. A Batman sequel set during the winter ... ign.com

Il regista di The Batman: Part II, Matt Reeves, ha pubblicato le prime immagini ufficiali del sequel, e Gotham sembra pronta a sprofondare nell’inverno. Gli scatti mostrano una città coperta di neve, con la Batmobile che attraversa le strade gelide, offrendo i - facebook.com facebook

FINALLY. NOTICIAS DE THE BATMAN PARTE 2!!!! x.com