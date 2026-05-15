The Batman | Part II Matt Reeves ufficializza il cast | Sebastian Stan sarà Harvey Dent c’è anche Scarlett Johansson
Gotham City si prepara ad accogliere nuovi, illustri cittadini. Attraverso una serie di annunci social in pieno stile “Gen Z”, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha confermato le indiscrezioni lanciate da Deadline riguardo al cast di The Batman: Part II, il cui inizio delle riprese è stato recentemente immortalato da foto dal set che ritraggono la Batmobile tra le nevi. L’annuncio di Stan è arrivato con una GIF e il messaggio “In a Gotham state of mind. Welcome“, sancendo l’ingresso dell’attore nel ruolo del celebre procuratore distrettuale. Ma le sorprese non finiscono qui: Reeves ha confermato anche il coinvolgimento di Scarlett Johansson, condividendo un’immagine dell’attrice intenta a guardare lo specchietto retrovisore di un’auto con la didascalia “Prossima uscita, Gotham“. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
FIRST LOOK at THE BATMAN PART 2. Matt Reeves has started cooking
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