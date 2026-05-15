The Batman | Part II Matt Reeves ufficializza il cast | Sebastian Stan sarà Harvey Dent c’è anche Scarlett Johansson

Da universalmovies.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gotham City si prepara ad accogliere nuovi, illustri cittadini. Attraverso una serie di annunci social in pieno stile “Gen Z”, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha confermato le indiscrezioni lanciate da Deadline riguardo al cast di The Batman: Part II, il cui inizio delle riprese è stato recentemente immortalato da foto dal set che ritraggono la Batmobile tra le nevi. L’annuncio di Stan è arrivato con una GIF e il messaggio “In a Gotham state of mind. Welcome“, sancendo l’ingresso dell’attore nel ruolo del celebre procuratore distrettuale. Ma le sorprese non finiscono qui: Reeves ha confermato anche il coinvolgimento di Scarlett Johansson, condividendo un’immagine dell’attrice intenta a guardare lo specchietto retrovisore di un’auto con la didascalia “Prossima uscita, Gotham“. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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