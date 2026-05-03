Ruoli sostegno estate 2026 quali possibilità hanno gli specializzati TFA inseriti in prima fascia GPS?

Durante il question time del 23 aprile 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, si è discusso delle possibilità di impiego per gli specializzati TFA inseriti in prima fascia GPS nel ruolo di sostegno per l’estate 2026. Il dibattito ha riguardato le procedure di reclutamento e le eventuali opportunità di inserimento per questa categoria.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali per il sostegno, alle procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Tfa sostegno, in scadenza il ciclo breve Indire 2026: come abilitarsi alla prima fasciaSono partite le iscrizioni ai percorsi di tirocinio formativo sul sostegno per il 2026 organizzati da Indire, l’ente di ricerca del Ministero... Leggi anche: Supplenze 2026-2028: per aspiranti inseriti a pieno titolo in GAE e GPS la provincia della I fascia delle GI deve coincidere con quella delle GPS Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Assunzioni Docenti Sostegno 2026-27: Proroga Ruoli da GPS Prima Fascia. Il Decreto; Docenti su posti di sostegno, le novità sulle assunzioni da GPS; Supplenze 2026/27: incontro al MIM sulla bozza di nota operativa. Domande dal 16 luglio; Assunzione docenti 2026, ci saranno posti per ADSS negli elenchi regionali per il ruolo?. Continuità didattica sul sostegno 2026/27: supplenza potrebbe non essere confermata anche dopo richiesta famiglia e disponibilità del docenteContinuità didattica posto sostegno: procedura non assicura che la supplenza sarà riconfermata nell'anno scolastico 2026/27. orizzontescuola.it Assunzioni per il ruolo da GPS sostegno prima fascia suddivise in fase provinciale e mini call veloce: il Ministero spiega la procedura. Domanda dal 16 luglioIl Ministero ha illustrato oggi ai sindacati la nota operativa sulle supplenze per l'anno scolastico 2026/27: un documento complesso, che riguarda diverse procedure: le supplenze al 31 agosto o 30 g ... orizzontescuola.it SOSTEGNO: C’È IL DECRETO PER I RUOLI 2026/27! Il Ministero ha firmato il Decreto n. 58. Confermata la procedura straordinaria per le immissioni in ruolo dalle GPS di I Fascia. Attenzione: confermata la proroga fino a dicembre 2026 , ma ci sono escl - facebook.com facebook