Ruoli sostegno estate 2026 quali possibilità hanno gli specializzati TFA inseriti in prima fascia GPS?

Da orizzontescuola.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il question time del 23 aprile 2026 trasmesso su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con l’intervento di Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, si è discusso delle possibilità di impiego per gli specializzati TFA inseriti in prima fascia GPS nel ruolo di sostegno per l’estate 2026. Il dibattito ha riguardato le procedure di reclutamento e le eventuali opportunità di inserimento per questa categoria.

Nel question time del 23 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Antonio Antonazzo della Gilda degli Insegnanti, è stato affrontato il tema del reclutamento del personale scolastico in vista dei prossimi appuntamenti. L’attenzione si è concentrata sugli sviluppi attesi nelle prossime settimane, con particolare riferimento agli elenchi regionali per il sostegno, alle procedure di immissione in ruolo e alle diverse tappe che interesseranno docenti e aspiranti tali. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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