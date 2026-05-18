TFA sostegno XI ciclo le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado | ecco dove Le pagine già attive
Le Università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il TFA sostegno XI ciclo, includendo anche le posizioni per la secondaria di secondo grado. Le domande sono già state avviate e le pagine dedicate sono attive online. L’attesa si concentra sull’attivazione del percorso ordinario di specializzazione, previsto per questo ciclo. La richiesta di posti supplementari è stata presentata dalle università coinvolte nel percorso di formazione, che si stanno preparando alla prossima fase di avvio.
TFA sostegno XI ciclo: cresce l'attesa per l'attivazione del percorso ordinario del percorso di specializzazione per le attività di sostegno. Ecco gli avvisi, in aggiornamento, delle Università. Come avevamo previsto, alcune Università hanno richiesto posti anche per la secondaria di II grado. Spetterà adesso al Ministero emanare il decreto definitivo con la ripartizione dei posti. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Corsi Indire/Università, secondo ciclo: info, requisiti e non solo
Sullo stesso argomento
TFA sostegno XI ciclo: oltre 30mila posti e calendario per gli atenei. Tutti i posti per Regione, zero al II grado. [PDF]Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha avviato le procedure per l’attivazione dell’ XI ciclo del TFA sostegno per l’anno accademico...
TFA sostegno XI ciclo, “zero posti nel secondo grado in tutte le Regioni”, cosa vuol dire? Le Università potrebbero comunque richiedere i corsi? Il Punto di Sonia CannasNel corso della diretta Question Time condotta da Andrea Carlino, con ospite Sonia Cannas, si è fatto il punto sull’avvio dell’undicesimo ciclo del...
In arrivo il XI ciclo del TFA sostegno, principale via di accesso per la specializzazione dei docenti di sostegno in Italia. L’iter procedurale segue un protocollo amministrativo che vede il Ministero dell’Università e della Ricerca agire in collaborazio… x.com
bando tfa sostegno XI ciclo posti anche per I e II grado fonte Origine - Piattaforma Digitale ed Interattiva Preparazione Concorsi Scuola e tutto loro fanno hanno anche 2mila posti da assegnare alla Link Campus ed a Napoli ad Università di Napoli tracce svolte, - Facebook facebook
TFA sostegno XI ciclo, in attesa dei bandi focus sui requisiti di accessoTFA sostegno ordinario: si è in attesa dei bandi per l’XI ciclo. Così come stabilito dalla Nota Ministeriale n. 4660 del 14 aprile 2026, 30.241 sono i posti stabiliti come fabbisogno complessivo. Entr ... orizzontescuola.it
XI ciclo TFA Sostegno, quando sarà attivato? Procedure, possibili tempistiche, normativaIn arrivo il XI ciclo del TFA sostegno, principale via di accesso per la specializzazione dei docenti di sostegno in Italia. L’iter procedurale segue un protocollo amministrativo che vede il Ministero ... orizzontescuola.it