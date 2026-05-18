TFA sostegno XI ciclo le Università hanno chiesto posti anche per la secondaria II grado | ecco dove Le pagine già attive

Le Università hanno richiesto un aumento dei posti disponibili per il TFA sostegno XI ciclo, includendo anche le posizioni per la secondaria di secondo grado. Le domande sono già state avviate e le pagine dedicate sono attive online. L’attesa si concentra sull’attivazione del percorso ordinario di specializzazione, previsto per questo ciclo. La richiesta di posti supplementari è stata presentata dalle università coinvolte nel percorso di formazione, che si stanno preparando alla prossima fase di avvio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui