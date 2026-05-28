Un uomo ha tentato di evitare un controllo notando una gazzella dei carabinieri, poi è fuggito a bordo di un’auto. Durante la corsa ha perso il controllo, scontrandosi con un’altra vettura e terminando la fuga in un giardino e nel corsello dei box. È stato arrestato con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e per aver messo in pericolo l’incolumità pubblica durante la fuga.

Bovisio Masciago (Monza e Brianza), 28 maggio 2026 – Una fuga spericolata, un salto in un giardino e nel corsello dei box. Tutto per evitare un sequestro di droga e le manette. La scorsa settimana, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Desio hanno arrestato un cittadino marocchino 24enne, in Italia senza fissa dimora e già noto alle Forze dell'ordine. L’uomo è accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e fuga pericolosa. Tutto comincia da un servizio di perlustrazione a Bovisio Masciago: una pattuglia in transito lungo via per Desio nota un'auto il cui conducente, alla vista della "gazzella" dell'Arma accelera bruscamente dandosi a una precipitosa e pericolosa fuga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vede una “gazzella” dei carabinieri e scappa. Nella fuga si schianta con un’altra auto: arrestato per spaccio e fuga pericolosa

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Scappano all'alt dei carabinieri. L'inseguimento dura mezz'ora. Arrestati due giovanissimi a Napoli

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