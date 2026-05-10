Non si ferma all’alt dei carabinieri scappa e parte l’inseguimento | giovane arrestato

Un giovane ha ignorato l’ordine di fermarsi dei carabinieri e ha tentato di scappare. Dopo un inseguimento nelle strade della città, è stato raggiunto e arrestato. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, senza ulteriori dettagli sui motivi o sull’identità del ragazzo. Sul posto sono intervenuti i militari, che hanno concluso l’operazione con il fermo del giovane.

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Firenze, 10 maggio 2026 – Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa, viene inseguito e poi arrestato. È successo durante la notte di venerdì 8 maggio a Greve in Chianti. Al fermato, un italiano, è stato contestato il reato di fuga pericolosa, introdotto dalle recenti norme del cosiddetto ‘Pacchetto sicurezza’. Il giovane è comparso davanti al giudice per il rito direttissimo: l’arresto è stato convalidato, ma l'autorità giudiziaria ha disposto l’immediata liberazione in attesa del prosieguo dell'iter processuale. Secondo quanto ricostruito, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di Figline Valdarno erano impegnati in un normale servizio di perlustrazione quando hanno intimato l’alt a un’autovettura in transito.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Non si ferma all’alt dei carabinieri, scappa e parte l’inseguimento: giovane arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NON SI FERMA ALL’ ALT DEI CARABINIERI, FOLLE INSEGUIMENTO CONTROMANO Notizie correlate Non si ferma all’alt e scappa: 21enne di Casaluce arrestato dopo lungo inseguimentoNotte movimentata nell’agro aversano, dove i carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa hanno tratto in arresto un 21enne di Casaluce con... Scappa a 140 km/h: 39enne clandestino e senza patente non si ferma all'alt, arrestato dopo inseguimentoI carabinieri di Bergamo hanno arrestato in flagranza di reato un 39enne, ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Argomenti più discussi: In auto senza patente, non si ferma all’alt dei carabinieri e fugge per 29 chilometri; Non si ferma all’alt, inseguimento a Corticella; Non si ferma all’alt dei carabinieri, la fuga termina con un incidente; Non si ferma all’alt, inseguimento e schianto sulla Gardesana.