Lamin Saidlly, 22 anni, ha scelto di non rispondere davanti al giudice durante l'interrogatorio. Il giovane, originario di Conegliano Veneto, è accusato di aver ferito gravemente un uomo con un coltello davanti a un bar nella periferia di Milano sabato mattina. L'uomo accoltellato è stato trasportato in ospedale con ferite serie. Saidlly, che non ricorda i fatti, si era presentato in tribunale senza fornire spiegazioni.

Ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere davanti al gip, Lamin Saidlly, 22enne nato a Conegliano Veneto da genitori del Gambia, che sabato mattina, senza apparente motivo, ha accoltellato un uomo davanti a un bar della periferia di Milano ferendolo in modo grave. Lo ha detto il suo legale, l'avvocato Simona Brambilla, lasciando il carcere di San Vittore al termine dell'interrogatorio di garanzia. "È stata una sua scelta", ha detto il difensore, che ha definito il suo assistito "molto scosso". "Non ricorda nulla fino a quando si è ritrovato sull'auto della polizia", ha riferito, aggiungedo che il 22enne non ha chiesto al gip una attenuazione della misura cautelare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Terrore a Milano, l'accoltellatore del bar non risponde al gip. Il legale: "Non ricorda nulla"

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