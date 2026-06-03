Un manager turco di Caddell Construction Co. non ha risposto alle domande del gip di Bergamo, preferendo avvalersi della facoltà di non rispondere. Durante l'interrogatorio, ha comunque dichiarato di non aver intenzione di fuggire. La sua posizione riguarda un'inchiesta sul caporalato impiegato per la costruzione del consolato statunitense a Milano. Le indagini si concentrano sulla presenza di lavoratori irregolari e sulla presunta gestione illecita del progetto.

Milano, 3 giugno 2026 – Si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso dichiarazioni spontanee al gip di Bergamo, Ulas Demir, il manager della filiale italiana Caddell Construction Co. LLC al centro di una indagine sullo sfruttamento dei lavoratori impiegati per la costruzione del nuovo consolato americano a Milano. https:www.quotidiano.netcronacalavoratori-indiani-sfruttati-consolato-usa-controllo-giudiziario-huihi3fj Demir, di origine turca, era stato bloccato domenica all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava cercando di lasciare l'Italia e rientrare a Istanbul. Da quanto si è appreso l'uomo è stato interrogato stamane nel carcere di via Monte Gleno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Caporalato per costruire il consolato Usa a Milano: il manager turco non risponde al gip, ma nega la volontà di fuggire

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Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: blitz dei carabinieri

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