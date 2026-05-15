Un quindicenne accusato di aver accoltellato al cuore un giovane di 23 anni durante un tentativo di rapina avvenuto in piazza Mercatale nella notte tra l’11 e il 12 maggio non ha risposto alle domande del giudice durante l’udienza. Il ragazzo, detenuto, ha invece chiesto al suo avvocato informazioni sullo stato di salute della vittima, senza fornire dettagli o testimonianze sull’accaduto. Sul caso sono emerse ulteriori denunce nei confronti del minorenne.

Prato, 15 maggio 2026 – Non ha risposto alle domande del giudice ma al suo avvocato ha chiesto di sapere come sta Iacopo Cerbai, il cameriere di 23 anni che il giovane ha accoltellato al cuore in un tentativo di rapina in piazza Mercatale la notte fra l’11 e il 12 maggio. Il ragazzo, 15 anni, è agli arresti per tentato omicidio, tentata rapina e resistenza, e ieri è comparso di fronte al giudice per l’udienza di convalida. Il minore, che ha agito insieme a un honduregno di 27 anni, è attualmente nel carcere minorile di Firenze e ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande del gip. Iacopo accoltellato al cuore, migliorano... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accoltellato al cuore, il 16enne in carcere non risponde alle domande del gip. Spuntano altre denunce

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