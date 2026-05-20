Controlli nella Terra dei Fuochi | 279 aziende sequestrate 563 denunce e 34 arresti
Nella regione nota come Terra dei Fuochi, le autorità hanno sequestrato 279 aziende implicate nella gestione illecita di rifiuti, e sono state presentate 563 denunce. Durante un incontro a Palazzo Chigi, è stata istituita una cabina di regia per coordinare le operazioni di contrasto, con l’obiettivo di affrontare problemi legati alle bonifiche e al recupero delle aree inquinate. Sono stati inoltre effettuati 34 arresti legati a reati ambientali e di gestione dei rifiuti.
A Palazzo Chigi la cabina di regia sulla Terra dei Fuochi per fare il punto sulle attività di contrasto alla gestione illecita dei rifiuti ma anche sulle bonifiche e il recupero delle aree inquinate.Partiamo dai numeri: 279 siti produttivi sequestrati su 498 controllati; 529 veicoli sequestrati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
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