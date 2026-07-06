La terapia familiare è un percorso che coinvolge più membri di una famiglia, con l’obiettivo di affrontare problemi relazionali o situazioni di crisi. A differenza di una terapia individuale, si concentra sulle dinamiche tra le persone e sui modi in cui queste influenzano il funzionamento complessivo del nucleo familiare. Spesso si ricorre a questo tipo di intervento quando i conflitti o le difficoltà riguardano più di una persona e si vuole migliorare la comunicazione e la collaborazione tra i membri.

Tempo di lettura: 5 minuti Quando si parla di terapia familiare è frequente incontrare un certo scetticismo o, più semplicemente, confusione. Molte persone non sanno con precisione in cosa consista, come si distingua da un percorso psicologico individuale e quando sia davvero indicata. Eppure, rappresenta uno strumento prezioso e, in alcuni casi, fondamentale per aiutare una famiglia ad affrontare momenti di difficoltà e ritrovare un nuovo equilibrio. Che cos’è la terapia familiare. La terapia familiare è un percorso psicoterapeutico che coinvolge i membri di uno stesso nucleo familiare. A differenza della psicoterapia individuale, che si... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Terapia familiare: cos’è, come funziona e quando può essere utile

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