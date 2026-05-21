Tumore alla prostata un esame del sangue può dire in poche settimane se la terapia funziona
Un nuovo studio ha dimostrato che un semplice esame del sangue può fornire risultati in poche settimane per verificare l’efficacia delle terapie nel trattamento del tumore alla prostata avanzato. La ricerca si concentra sulla possibilità di usare questo metodo come strumento di monitoraggio, riducendo i tempi rispetto alle tecniche attualmente impiegate. L’attenzione si focalizza su un test rapido, che potrebbe aiutare i medici a valutare più tempestivamente la risposta ai trattamenti.
Un semplice esame del sangue potrebbe cambiare il modo in cui viene monitorato il tumore alla prostata avanzato. Secondo uno studio britannico pubblicato sulla rivista scientifica Nature Cancer, l’analisi del DNA tumorale circolante nel sangue consentirebbe di capire già dopo 6-12 settimane se la. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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