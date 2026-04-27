Per la salute mentale l' Ai può essere utile ma non può sostituirsi alla terapia

Negli ultimi anni si è assistito a un cambiamento nel modo di affrontare i problemi di salute mentale, con molte persone che ora rivolgono le proprie domande a applicazioni e servizi basati su intelligenza artificiale. Questi strumenti vengono utilizzati come supporto, ma non sostituiscono le terapie tradizionali condotte da professionisti qualificati. La diffusione di queste tecnologie ha portato a un incremento delle richieste di assistenza digitale, anche se le competenze umane rimangono fondamentali in ambito terapeutico.

Le domande che fino a pochi anni fa, venivano rivolte a psichiatri, psicologi e a psicoterapeuti, oggi, vengono poste a terapeuti governati da algoritmi di intelligenza artificiale. E i chatbot, non si sottraggono alle richieste, anzi, attivano con il paziente un dialogo veloce, gratuito.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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