Accoltellato fuori dal bar l' aggressore | Volevo solo divertirmi

Da ilgazzettino.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar a Milano. L’aggressore, che ha ammesso di aver premeditato l’attacco, ha dichiarato di aver agito per divertimento. La vittima è stata scelta a caso e considerata vulnerabile. L’aggressore ha spiegato che voleva solo divertirsi, senza motivazioni apparenti. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’episodio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

MILANO - Voleva uccidere, ha premeditato l’aggressione e ha scelto la sua vittima a caso. La più vulnerabile e facile da colpire. È Gerardo P., 55 anni, professione informatico. Sta chiacchierando con il padre Costantino e altri clienti seduti ai tavolini del bar la Giada in via Capecelatro, dà le spalle al marciapiede. Il ventiduenne Lamin Saidilly si avvicina lentamente, poi gli balza addosso e sferra venti coltellate. Un’azione feroce, senza dire nulla. Le uniche parole che proferisce sono quelle rivolte agli agenti che lo ammanettano. Beffarde e sfrontate: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Accoltellato fuori dal bar da un... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

accoltellato fuori dal bar l aggressore volevo solo divertirmi
© Ilgazzettino.it - Accoltellato fuori dal bar, l'aggressore: «Volevo solo divertirmi»
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

RISSA CON ACCOLTELLAMENTO IN VICOLO BROVEDAN: I RESIDENTI CHIEDONO SICUREZZA | 04/02/2026

Video RISSA CON ACCOLTELLAMENTO IN VICOLO BROVEDAN: I RESIDENTI CHIEDONO SICUREZZA | 04/02/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Accoltellato fuori da un bar a San Siro a Milano: gravissimo 55enne. L’aggressore bloccato da clienti e passanti

Leggi anche: Accoltellato all’improvviso al tavolino del bar: l’aggressore sbucato dal nulla, l’anziano padre il primo a soccorrerlo

Temi più discussi: Accoltellato senza motivo. Ci siamo buttati sopra e gli abbiamo tolto il coltello. Un testimone racconta l’aggressione fuori dal bar a Milano; Accoltellato a Milano, aggressore a polizia: 'Appena esco lo rifaccio'; Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo; Milano, grave il 55enne ferito da 20 coltellate: arrestato un 22enne residente a Conegliano.

accoltellato fuori dal barAccoltellato fuori dal bar, la morsa e i 20 fendenti: Voleva uccidere a casoMilano, Lamin Saidilly è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il ferito, gerardo P., non è più in pericolo di vita ma resta in terapia intensiva ... ilgiorno.it

accoltellato fuori dal barAccoltellato fuori dal bar, l'aggressore: Volevo solo divertirmiMILANO - Voleva uccidere, ha premeditato l’aggressione e ha scelto la sua vittima a caso. La più vulnerabile e facile da colpire. È Gerardo P., 55 anni, ... ilgazzettino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web