Un uomo di 55 anni è stato accoltellato fuori da un bar a Milano. L’aggressore, che ha ammesso di aver premeditato l’attacco, ha dichiarato di aver agito per divertimento. La vittima è stata scelta a caso e considerata vulnerabile. L’aggressore ha spiegato che voleva solo divertirsi, senza motivazioni apparenti. La polizia ha fermato l’uomo poco dopo l’episodio. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale.

MILANO - Voleva uccidere, ha premeditato l’aggressione e ha scelto la sua vittima a caso. La più vulnerabile e facile da colpire. È Gerardo P., 55 anni, professione informatico. Sta chiacchierando con il padre Costantino e altri clienti seduti ai tavolini del bar la Giada in via Capecelatro, dà le spalle al marciapiede. Il ventiduenne Lamin Saidilly si avvicina lentamente, poi gli balza addosso e sferra venti coltellate. Un’azione feroce, senza dire nulla. Le uniche parole che proferisce sono quelle rivolte agli agenti che lo ammanettano. Beffarde e sfrontate: «Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio». Accoltellato fuori dal bar da un... 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Accoltellato fuori dal bar, l'aggressore: «Volevo solo divertirmi»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

RISSA CON ACCOLTELLAMENTO IN VICOLO BROVEDAN: I RESIDENTI CHIEDONO SICUREZZA | 04/02/2026

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Accoltellato fuori da un bar a San Siro a Milano: gravissimo 55enne. L’aggressore bloccato da clienti e passanti

Leggi anche: Accoltellato all’improvviso al tavolino del bar: l’aggressore sbucato dal nulla, l’anziano padre il primo a soccorrerlo

Temi più discussi: Accoltellato senza motivo. Ci siamo buttati sopra e gli abbiamo tolto il coltello. Un testimone racconta l’aggressione fuori dal bar a Milano; Accoltellato a Milano, aggressore a polizia: 'Appena esco lo rifaccio'; Tentato omicidio: accoltellato fuori dal bar Croazia al culmine di una lite, è gravissimo; Milano, grave il 55enne ferito da 20 coltellate: arrestato un 22enne residente a Conegliano.

Accoltellato fuori dal bar, la morsa e i 20 fendenti: Voleva uccidere a casoMilano, Lamin Saidilly è accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione e dai futili motivi. Il ferito, gerardo P., non è più in pericolo di vita ma resta in terapia intensiva ... ilgiorno.it

Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole che Lamin Saidilly avrebbe detto alla polizia dopo essere stato bloccato per l’aggressione a Gerardo P., il 55enne accoltellato una ventina di volte senza apparente motivo fuori dal bar La Giada di v x.com

Accoltellato fuori dal bar, l'aggressore: Volevo solo divertirmiMILANO - Voleva uccidere, ha premeditato l’aggressione e ha scelto la sua vittima a caso. La più vulnerabile e facile da colpire. È Gerardo P., 55 anni, ... ilgazzettino.it