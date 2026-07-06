Una tempesta di fulmini si sta abbattendo sullo stadio Azteca, dove si doveva disputare l'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i protocolli di emergenza sono stati attivati e l’arrivo dei giocatori è stato posticipato di un’ora. La partita, inizialmente prevista per questa sera, subirà così uno spostamento nel programma.

È in corso una tempesta sullo stadio che ospiterà stanotte l'ottavo di finale tra Messico e Inghilterra. I protocolli di emergenza per maltempo sono stati attivati??allo stadio Azteca a causa dei fulmini previsti prima della partita e l'arrivo dei giocatori è stato posticipato a causa delle condizioni meteorologiche. Telemundo ha annunciato che il calcio d'inizio della sfida slitta di un'ora, quindi alle 3 italiane. Le squadre dovranno restare negli spogliatoi sino al via libera della Fifa., Il regolamento Fifa prevede che qualsiasi fulmine entro un raggio di sei miglia dallo stadio comporti l'immediata sospensione della partita per la sicurezza di giocatori e spettatori, indipendentemente dal fatto che la partita sia già iniziata o meno. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tempesta di fulmini sull'Azteca, Messico-Inghilterra posticipata di un'ora

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