A poche ore dall'inizio della partita, i cancelli dello stadio sono stati chiusi a causa di una tempesta di fulmini che si è scatenata nei pressi di Città del Messico. La partita tra Messico e Inghilterra, prevista per le 2, non ha ancora avuto accesso ai tifosi, che rimangono fuori dallo stadio. Le condizioni meteo avverse hanno portato alla sospensione temporanea degli ingressi, secondo le previsioni.

Come da previsioni meteo, nei dintorni di Città del Messico si è scatenata una tempesta di fulmini. A tre ore e mezza dal via sono stati chiusi i cancelli, nessuno per ora può entrare allo stadio. I cancelli sarebbero stati aperti comunque tre ore prima del match. Nessuna decisione sarà comunque mezz'ora prima del calcio d'inizio, previsto per le 2 italiane. (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Guehi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gondon; Kane. All. Tuchel. (4-3-3): Rangel; Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo; Mora, Lira, Romo; Alvarado, Jimenez, Quinones. All. Aguirre. Ad arbitrare l'incontro sarà l'australiano Faghani. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Alle 2 Messico-Inghilterra: tempesta di fulmini, ingressi chiusi

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